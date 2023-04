L'indice paneuropéen STOXX 600 a baissé de 0,2% à 0710 GMT, les actions du pétrole et du gaz ayant le plus baissé de 1,1%, les prix du pétrole ayant chuté de plus de 1% lundi en raison des inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt.

Les actions du secteur de la santé ont augmenté de 0,4%, menées par Philips NV, qui a bondi de 10,8% après que le groupe néerlandais de technologie de la santé ait publié des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre.

Les investisseurs suivront de près les résultats de certaines des entreprises américaines les plus valorisées, notamment Microsoft Corp, Alphabet Inc, la société mère de Google, et Amazon.com Inc, cette semaine.

Au niveau national, les grandes banques Barclays Plc, Santander, Deutsche Bank AG, UBS Group AG, et les sociétés de consommation comme Nestlé SA, Reckitt et Unilever Plc publient leurs résultats cette semaine.

Les commentaires des décideurs de la Banque centrale européenne Fabio Panetta et François Villeroy de Galhau seront suivis de près pour plus d'indices sur la trajectoire de resserrement monétaire de la BCE, tandis que les estimations flash de la zone euro pour la croissance du PIB en avril.

Les actions de Software AG ont grimpé de 50,0 % dans les premiers échanges après que la société de capital-investissement Silver Lake a proposé d'acheter le développeur de logiciels allemand.