L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,3% à 8h05 GMT, atteignant son plus bas niveau depuis une semaine.

L'indice a enregistré sa plus forte baisse en une journée depuis près de deux semaines mardi après que M. Powell, lors d'une audition devant la Commission bancaire du Sénat, a déclaré que la banque centrale pourrait avoir besoin de relever les taux d'intérêt plus que prévu et qu'elle était prête à prendre des mesures plus importantes pour tempérer l'inflation.

Les actions d'Adidas ont chuté de près de 2 % après que le fabricant allemand de vêtements de sport a déclaré qu'il prévoyait de réduire son dividende 2022 à 0,70 euro (0,7374 $) par action.

Symrise a baissé de 4 %, entraînant le secteur européen des produits chimiques, après que le fabricant allemand d'arômes et de parfums ait prévu une marge bénéficiaire de base pour 2023 légèrement inférieure aux attentes du marché en raison de la hausse des coûts.