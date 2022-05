Les actions européennes ont chuté lundi, les actions françaises et allemandes perdant jusqu'à 1% chacune, alors que des données économiques alarmantes en provenance de Chine ont attisé les craintes de récession mondiale.

Les ventes au détail chinoises d'avril ont plongé de 11,1 %, soit près de deux fois plus que les prévisions de baisse, tandis que la production industrielle a chuté de 2,9 % alors que les analystes tablaient sur une légère augmentation, ajoutant aux craintes que la deuxième plus grande économie du monde puisse se contracter ce trimestre dans un contexte de blocage du COVID-19.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a baissé de 0,4 % à 8 h 01 GMT, après avoir enregistré vendredi son premier gain hebdomadaire en cinq.

Les indices de référence allemand et français étaient en baisse d'environ 0,6 % chacun, réduisant ainsi les premières pertes, tandis que les contrats à terme de Wall Bourse indiquaient une ouverture en baisse.

"L'économie mondiale va souffrir des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et évidemment la Chine est cruciale... et cela déjà dans un environnement où l'Europe voit beaucoup d'inflation. Donc, cette (faiblesse de la Chine) aura un impact sur l'économie européenne", a déclaré Teeuwe Mevissen, stratège macro senior chez Rabobank.

"La hausse des prix incitera les banques centrales à reconsidérer leurs politiques, avec des taux d'intérêt plus élevés, et ce n'est pas utile si vous voulez stimuler la croissance économique."

Le resserrement de la politique monétaire et les signaux d'une action plus importante, les blocages en Chine et une guerre rageuse entre la Russie et l'Ukraine ont entamé le sentiment cette année, le STOXX 600 ayant perdu environ 11 % jusqu'à présent.

Le secteur des voyages et des loisirs a mené les pertes lundi, en baisse de 1,2 %, Ryanair ayant glissé de 3,3 % après avoir déclaré que les niveaux de prix des billets étaient inférieurs à ce que la société avait prévu plus tôt dans l'année.

Les valeurs industrielles ont été les plus grandes traînées du STOXX 600, tandis que les entreprises de luxe, qui tirent une grande partie de leur demande de la Chine, ont chuté avec LVMH, propriétaire de Louis Vuitton, en baisse de 1,3 %.

Le secteur des télécommunications < .SXKP, en revanche, a progressé de 0,7 %, soutenu par un bond de 3,3 % de Vodafone, après que Emirates Telecommunications Group a acheté une participation de 9,8 % dans la société.

La société française Valneva a chuté de 17,0 % après avoir annoncé que le fabricant de vaccins pourrait devoir réévaluer ses prévisions financières après que la Commission européenne l'a informée qu'elle envisageait de résilier un accord d'achat anticipé pour son candidat vaccin COVID-19.

Le détaillant français Casino a augmenté de 2,4 %, car il a lancé un processus de vente de son unité d'énergie renouvelable GreenYellow. Selon un rapport, TotalEnergies et la compagnie d'électricité Engie s'intéressent à GreenYellow, dont la valeur est estimée à environ 1,5 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars). (Reportage de Susan Mathew à Bengaluru ; édition de Rashmi Aich)