L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,2 %, les constructeurs automobiles ayant le plus reculé, tandis que les valeurs liées aux matières premières se sont distinguées par des gains importants.

L'indice du pétrole et du gaz a bondi de 3,4 % grâce à une hausse de près de 7 % des prix du pétrole, le baril de Brent ayant dépassé les 110 dollars pour la première fois depuis 2014. [O/R]

Les miniers ont gagné 2,5 %, les prix des métaux, dont le nickel et l'aluminium, ayant augmenté, soutenus par les craintes croissantes de perturbations de l'approvisionnement. [MET/L]

Dans l'ensemble, les marchés boursiers mondiaux ont subi des pressions, les investisseurs s'inquiétant de l'impact des représailles croissantes contre Moscou, la major pétrolière américaine Exxon Mobil ayant suivi ses pairs européens en se retirant des opérations en Russie.

"Il y a une sorte d'impulsion stagflationniste ici", a déclaré Jonathan Stubbs, stratège en actions chez Berenberg.

"Il est trop tôt pour dire si c'est un briseur de cycle, nous ne pensons pas que ce soit le cas mais cela pourrait durer des semaines ou des mois où nous avons cette incertitude et cela rend très difficile pour les investisseurs d'avoir un haut niveau de conviction."

Les banques de la zone euro ont chuté de 1,0% après avoir touché un plus bas de 10 mois plus tôt, en raison des inquiétudes liées à l'exposition du secteur à la Russie et des perspectives assombries en matière de taux d'intérêt.

Parmi les valeurs individuelles, Ericsson a chuté de 12,5 % après que le fabricant suédois d'équipements de télécommunications a déclaré avoir été informé que les informations qu'il avait communiquées au ministère américain de la Justice concernant une enquête interne sur sa conduite en Irak étaient insuffisantes.