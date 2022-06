L'indice continental STOXX 600 a reculé de 0,4 % à 7 h 10 GMT, même si les contrats à terme sur les actions européennes se sont redressés pendant la nuit après que Wall Bourse ait clôturé en hausse. [.N]

Le secteur du commerce de détail a connu la plus forte baisse et a perdu 2,1 %, le détaillant britannique de mode en ligne ASOS ayant chuté de 14,3 % après avoir averti que les pressions inflationnistes affectaient le comportement d'achat.

Son rival allemand Zalando a chuté de 7 %.

La Fed a relevé mercredi son taux d'intérêt cible de 75 points de base, sa plus forte hausse de taux depuis 1994, et a prévu un ralentissement de l'économie et une hausse du chômage dans les mois à venir.

L'indice britannique FTSE 100 a chuté de 0,5 % avant la réunion de la Banque d'Angleterre qui devrait aboutir à une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Le fabricant suisse de médicaments Roche a glissé de 0,6 % après avoir déclaré que son médicament contre la maladie d'Alzheimer, le crenezumab, ne ralentissait pas ou ne prévenait pas le déclin cognitif chez les personnes.