En avril, les ventes au détail en Chine ont plongé de 11,1 % sur l'année, soit près du double des prévisions de baisse, alors que des bouclages partiels COVID-19 ont été imposés dans des dizaines de villes. La production industrielle a chuté de 2,9 % alors que les analystes tablaient sur une légère augmentation.

Les investisseurs craignent que l'inflation, en poussant les taux d'intérêt à la hausse, ne nuise à l'économie mondiale. Ces craintes ont vu les actions mondiales atteindre leur point le plus bas en 18 mois la semaine dernière.

À 0732 GMT, l'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 50 pays, était plat sur la journée, mais se maintenait toujours au-dessus des plus bas de la semaine dernière.

Le STOXX 600 européen était en baisse de 0,5 %, tandis que le FTSE 100 de Londres était en baisse de 0,4 %.

"Le calendrier événementiel de cette semaine est relativement calme, les marchés sont donc plus que jamais à la merci des gros titres liés aux perspectives de croissance mondiale", ont écrit les stratèges de taux d'ING dans une obligation aux clients.

"Malgré un sentiment de risque déjà morose, nous pensons que les investisseurs ont montré que leur attention se porte de plus en plus sur le risque de récession."

Les rendements des obligations d'État européennes étaient un peu plus élevés, le rendement à 10 ans de l'Allemagne ayant augmenté de 3 points de base à environ 0,974 % - sous le sommet de près de huit ans de 1,19 % qu'il a atteint lundi dernier.

La Banque centrale européenne décidera probablement lors de sa prochaine réunion de mettre fin à son programme de relance en juillet, et de relever les taux d'intérêt "très bientôt" après cela, a déclaré samedi Pablo Hernndez de Cos, responsable de la BCE.

HAVRES SÛRES

Les analystes d'ING ont déclaré que les inquiétudes concernant la croissance économique pourraient permettre aux obligations d'État de fonctionner comme des havres de sécurité.

"Il faudrait beaucoup d'optimisme pour que les Treasuries 10Y et le Bund testent 3% et 1% à la hausse selon nous", ont-ils déclaré.

À 0741 GMT, le rendement américain à 10 ans était à 2,9221%.

Le Dollar Index, qui a atteint la semaine dernière son plus haut niveau en 20 ans à 105,01, était en baisse de moins de 0,1% dans la journée à 104,47. Les devises plus risquées comme le dollar australien et la livre sterling ont baissé.

L'euro était proche de son plus bas niveau depuis 2017. Le responsable politique de la BCE, François Villeroy de Galhau, a déclaré que la faiblesse de l'euro pourrait menacer les efforts de la banque centrale pour diriger l'inflation vers son objectif.

Les données sur le marché du travail britannique sont attendues mardi et les données sur l'inflation britannique seront publiées mercredi.

L'inflation galopante et la hausse des taux d'intérêt ont fait chuter la confiance des consommateurs américains à son plus bas niveau depuis 11 ans au début du mois de mai et ont fait monter les enchères pour les ventes au détail d'avril qui doivent être publiées mardi.

Les prix du pétrole ont glissé alors que les investisseurs ont pris leurs bénéfices après la reprise de la session précédente.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 1,2%, à 110,26 dollars le baril à 0755 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 étaient en baisse de 0,8%, à 109,59 dollars le baril.

Le bitcoin s'échangeait autour de 29 532 $. La semaine dernière, il a plongé jusqu'à 25 401,05 $ - son plus bas niveau depuis décembre 2020. Déjà touchées par la baisse de l'appétit pour le risque, les cryptomonnaies se sont vendues la semaine dernière lorsqu'un stablecoin populaire, TerraUSD, s'est effondré et a perdu son ancrage au dollar.