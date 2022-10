Les actions européennes ont chuté mercredi, après avoir grimpé de plus de 5% au cours des trois sessions précédentes, en raison de l'apaisement des inquiétudes concernant le rythme du resserrement politique, alors que l'attention des investisseurs se tourne vers une série de données régionales et américaines prévues plus tard dans la journée.

L'indice continental STOXX 600 était en baisse de 0,5% à 0711 GMT.

Mardi, l'indice a enregistré sa meilleure performance sur une journée depuis la mi-mars, après des données manufacturières américaines plus faibles, une diminution des offres d'emploi aux États-Unis et une hausse des taux plus faible que prévu de la part de la Reserve Bank of Australia, ce qui a stimulé l'espoir que les banques centrales du monde entier pourraient passer à des hausses de taux moins agressives à l'avenir.

Tous les regards sont maintenant tournés vers les données PMI composites pour le Royaume-Uni et la zone euro, ainsi que vers les chiffres de l'emploi privé aux États-Unis pour obtenir de plus amples informations sur ce sujet.

L'automobile et les voyages et loisirs ont chuté de plus de 1 % chacun, soit la plus forte baisse parmi les indices sectoriels du STOXX 600.

Parmi les valeurs individuelles, la compagnie aérienne SAS, touchée par la crise, a augmenté de 2,9 % après avoir conclu des accords avec 10 de ses bailleurs représentant 36 avions pour modifier les conditions des contrats de location existants.

Tesco a chuté de 1 % après que le plus grand détaillant britannique ait prévu que son bénéfice de base pour l'année entière se situerait dans la fourchette inférieure de ses prévisions précédentes, affirmant qu'il y avait des incertitudes significatives sur les perspectives macroéconomiques. (Reportage de Devik Jain à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)