L'indice paneuropéen STOXX 600 a baissé de 0,5 % à 709 GMT. L'indice devrait marquer sa troisième session consécutive de pertes.

Les marchés monétaires ont désormais fixé le prix des hausses de 75 points de base de la BCE d'ici octobre, alors qu'ils s'attendaient auparavant à des hausses de 25 points de base à chaque réunion, l'inflation de la zone euro ayant atteint des niveaux record. Les données montrant une forte croissance économique au premier trimestre dans la zone euro ont donné du poids aux paris hawkish.

Les marchés mondiaux ont faibli avant la décision, les nouvelles restrictions de COVID-19 à Shanghai ajoutant aux inquiétudes liées à la récession. Les actions asiatiques ont glissé, les bons du Trésor américain ont baissé ainsi que les contrats à terme sur les actions américaines, tandis que le dollar, valeur refuge, a grimpé à son plus haut niveau depuis deux décennies [MKTS/GLOB].

La décision de la BCE est attendue à 1145 GMT, suivie d'une conférence de presse à 1230 GMT.

Les pertes en Europe ont été largement généralisées et menées par les minières, tandis que le secteur de l'énergie a été le seul gagnant, en hausse de 0,4 %. Les prix du pétrole ont profité des exportations chinoises plus fortes que prévu en mai, mais ont rapidement abandonné leurs gains. [O/R]

Parmi les actions, British American Tobacco a augmenté de 0,8 % après avoir déclaré qu'elle était confiante de pouvoir atteindre ses objectifs financiers, quel que soit le temps nécessaire pour se débarrasser de son unité russe.