Les actions européennes ont chuté jeudi, les investisseurs digérant les panoramas mitigés de la Réserve fédérale américaine sur la trajectoire de ses taux d'intérêt, tout en attendant la décision de la Banque centrale européenne sur les taux plus tard dans la journée.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a baissé de 0,8 %, les actions automobiles étant en tête des pertes, avec une chute de 2,3 %.

L'indice du pétrole et du gaz a été le seul à gagner, avec une hausse de 1,3 %.

La Fed a relevé son taux directeur de référence de 25 points de base (pb) pour le porter dans la fourchette 5,00 %-5,25 %, comme prévu, mais a baissé sa déclaration selon laquelle elle " anticipe " que d'autres hausses seraient nécessaires.

Toutefois, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré par la suite qu'il était trop tôt pour dire que le cycle de hausse des taux était terminé.

Tous les yeux seront maintenant tournés vers la décision de la BCE, prévue à 1215 GMT, au cours de laquelle la banque centrale devrait procéder à une nouvelle hausse de taux d'un quart de point de pourcentage, mais une hausse plus importante n'est pas exclue non plus, alors que l'Union européenne est aux prises avec une inflation difficile à maîtriser.

Shell Plc a bondi de 2,4% après que son bénéfice du premier trimestre ait légèrement baissé par rapport au trimestre précédent en raison de la baisse des prix de l'énergie, mais a tout de même battu les prévisions.

Le développeur danois de médicaments Novo Nordisk a chuté de 4,8 % après avoir déclaré qu'il réduirait l'offre de certaines doses de son célèbre médicament contre l'obésité Wegovy aux États-Unis en raison d'une forte demande.