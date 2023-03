L'indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 1,7 % en raison de pertes généralisées, HSBC, Deutsche Bank, Barclays, Unicredit et Commerzbank ayant perdu entre 2,7 % et 7,2 %.

L'indice bancaire européen a atteint un plus bas de six semaines après que le créancier américain de l'industrie technologique SVB Financial Group a lancé une vente d'actions pour consolider son bilan en raison de la baisse des dépôts des startups en quête de financement.

"Le sentiment à l'égard du secteur bancaire est très fragile après la vente d'actions de SVB qui a alimenté les inquiétudes concernant le risque de capitalisation dans le secteur", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal des marchés financiers chez City Index.

"Cela ouvre les yeux des investisseurs sur ce problème qui n'était pas encore dans leur ligne de mire. Si cela peut arriver à une banque américaine, cela peut aussi arriver à une banque européenne".

Tous les regards sont tournés vers les données sur l'emploi non agricole aux États-Unis prévues à 1330 GMT après une volatilité stimulée par une forte hausse des demandes d'allocations chômage aux États-Unis et une baisse des actions des banques de Wall street.

Les données de février devraient montrer une augmentation de 205 000 après une explosion de 517 000 en janvier. Toute surprise à la hausse pourrait renforcer les paris en faveur d'une hausse continue et agressive des taux d'intérêt.

Pour la semaine, le STOXX 600 est en passe de perdre plus de 2,6 %, marquant ainsi sa pire semaine en trois mois, l'appétit pour le risque ayant pris un coup après les commentaires hawkish du président de la Fed, Jerome Powell.

Les marchés évaluent désormais la possibilité d'une augmentation de 50 points de base des taux de la Fed ce mois-ci, ainsi qu'un rythme de hausses probablement plus rapide par la suite.

La semaine prochaine, l'attention se portera probablement sur la Banque centrale européenne, qui devrait relever son taux directeur de 50 points de base.

Parmi les autres mouvements individuels de vendredi, le fabricant de puces ASML Holding NV a chuté de 2,3 % en raison de l'incertitude liée aux nouvelles restrictions imposées par le gouvernement néerlandais sur les exportations de technologie des puces vers la Chine.

Le fabricant de logiciels SAP a glissé de 1,4% après que son rival américain Oracle Corp ait manqué de peu les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel.

Le détaillant Casino a perdu 4,71 % après une baisse des ventes et des bénéfices au quatrième trimestre.

Daimler Truck a augmenté de 3,5 % grâce à des plans de paiement de dividendes, après avoir atteint ses objectifs pour 2022 et prévu une hausse des bénéfices et des revenus cette année.