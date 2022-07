Nord Stream I, le plus grand gazoduc transportant du gaz russe vers l'Allemagne, commence sa maintenance annuelle lundi. Les flux devraient s'arrêter pendant 10 jours, mais les gouvernements, les marchés et les entreprises craignent que la fermeture ne soit prolongée en raison de la guerre en Ukraine et qu'elle ne perturbe les plans visant à remplir les stocks pour l'hiver.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a brisé une série de trois jours de gains pour chuter de 1,1 % à 7 h 12 GMT, après avoir enregistré sa meilleure semaine en sept vendredi.

Tous les principaux secteurs européens étaient dans le rouge, menés par une chute de 3,5 % des minières. Les valeurs du luxe, qui tirent une grande partie de leur demande de la Chine, ont glissé avec LVMH qui a perdu 2,8%. [MET/L] [IRONORE/]

Les marchés asiatiques ont glissé alors que les cas de COVID-19 à Shanghai ont augmenté, tandis qu'Omicron BA.5.2.1, un nouveau sous-variant a également été découvert dans la ville. Les marchés s'inquiètent de la probabilité d'une nouvelle série de restrictions pour empêcher la propagation du virus, ce qui pourrait à nouveau nuire à la croissance économique de la deuxième plus grande économie du monde.

L'euro s'approchant de la parité avec le dollar a également ajouté aux inquiétudes des investisseurs quant à l'impact sur les bénéfices alors que les résultats du deuxième trimestre commencent à s'accélérer. [FRX/]

Danske Bank a chuté de 6,1 % après que le créancier a réduit ses perspectives de bénéfice net pour l'ensemble de l'année, pénalisé par la hausse rapide des taux d'intérêt et les conditions défavorables des marchés financiers.