L'indice continental STOXX 600 était en baisse de 0,4 % à 0805 GMT.

L'indice a enregistré sa première baisse hebdomadaire après un rallye de sept semaines vendredi, les craintes d'une récession mondiale imminente due à des hausses de taux agressives ayant contré l'optimisme entourant l'assouplissement des restrictions strictes sur le COVID-19 en Chine.

Lundi, l'attention des investisseurs s'est également portée sur la flambée des infections COVID-19 en Chine suite à l'assouplissement des restrictions. Les valeurs industrielles et certaines entreprises de luxe exposées à la Chine, telles que LVMH et Hermes International, ont été parmi les plus grandes traînées du STOXX 600.

D'autre part, la Bourse de Londres a augmenté de 4,5 % après que Microsoft a accepté d'acheter une participation d'environ 4 % dans l'opérateur boursier britannique dans le cadre d'un accord visant à migrer sa plateforme de données vers le cloud.

Les actions de Sanofi SA ont augmenté de 1,9 % après que le fabricant de médicaments français a déclaré dimanche qu'il n'était plus en discussion pour acheter Horizon Therapeutics.