L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,4 % à 7h18 GMT, les actions minières et bancaires perdant respectivement 1,8 % et 1,5 %, tandis que l'indice de l'alimentation et des boissons a augmenté de 0,2 %.

Les inquiétudes du secteur bancaire sont revenues sur le devant de la scène après que le créancier américain First Republic Bank ait déclaré que ses dépôts avaient chuté de plus de 100 milliards de dollars au dernier trimestre et qu'il explorait des options telles que la restructuration de son bilan.

UBS Group a perdu 2,8 % après que la banque a mis de côté plus d'argent pour tirer un trait sur son implication dans les prêts hypothécaires toxiques, ce qui a porté un coup dur à son bénéfice du premier trimestre.

Philip Lane, de la BCE, a déclaré à un journal français que la banque centrale devra à nouveau augmenter les taux d'intérêt lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine, tandis qu'Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration, a déclaré à Politico qu'une augmentation des taux de 50 points de base n'était pas exclue.

Nestlé a augmenté de 1,6 % après avoir annoncé des ventes supérieures aux prévisions pour le premier trimestre.

Les poids lourds américains Microsoft Corp et Alphabet Inc, propriétaire de Google, publieront leurs résultats plus tard dans la journée.