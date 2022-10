L'indice régional STOXX 600 était en baisse de 0,9% à 0710 GMT.

Les rendements du Trésor américain à long terme ont grimpé en Asie, alors que les obligations du monde entier ont été touchées par la déroute du marché des gilts britanniques, qui craint que les fonds de pension ne soient contraints de vendre leurs actifs.

La Banque d'Angleterre a annoncé mardi son intention d'acheter des titres de créance indexés sur l'inflation jusqu'à la fin de cette semaine, afin d'endiguer l'effondrement du marché britannique des obligations d'État, qui représente 2,1 trillions de livres (2,31 trillions de dollars). L'indice FTSE 100 de Londres a glissé de 0,9 %.

Tous les indices sectoriels du STOXX 600 ont reculé en début de séance, les minières et le pétrole et le gaz perdant respectivement 1,8 % et 1,4 %, les prix des matières premières chutant en raison des inquiétudes sur la demande dues à une flambée des cas de COVID-19 en Chine.

La Chine a promis de s'en tenir à sa politique de zéro COVID, Shanghai et d'autres grandes villes chinoises, dont Shenzhen et Xian, ayant intensifié les tests de dépistage du COVID-19 alors que les infections se multiplient après une semaine de vacances.

Parmi les grands mouvements, Givaudan a glissé de 5,8 % après que le fabricant suisse de parfums et d'arômes ait déclaré qu'il était en bonne voie pour appliquer des augmentations de prix afin de compenser la hausse des coûts des intrants.