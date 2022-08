L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,3 % à 7 h 21 GMT, les valeurs du secteur du voyage étant en tête des baisses.

Le groupe français de restauration et de services alimentaires Sodexo, en baisse de 1,9 %, a été l'un des plus grands perdants, après que Jefferies ait réduit le titre de "acheter" à "conserver" pour tenir compte d'un scénario de récession prudent pour l'exercice 2023-2024.

L'indice de référence devrait terminer la semaine avec un recul d'environ 0,3 %, les gains des valeurs pétrolières et minières liées aux matières premières ainsi que des valeurs de l'alimentation et des boissons ayant été compensés par les baisses des actions de l'immobilier et du commerce de détail.

FLSmidth a bondi de 7,3 % après avoir relevé ses perspectives de ventes annuelles, le fabricant d'équipements miniers et de ciment ayant battu les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre.

En juillet, les prix à la production allemands ont connu les plus fortes hausses jamais enregistrées, tant en glissement annuel que mensuel, en raison de la flambée des coûts énergétiques due à la guerre en Ukraine. Le DAX, indice de référence allemand, a glissé de 0,3 %.