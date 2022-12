L'indice régional STOXX 600 était en hausse de 0,1% à 8h12 GMT.

Les valeurs technologiques ont mené les gains de l'indice, augmentant de 1,2%, soutenues par les sociétés de semi-conducteurs telles que ASML Holding et BE Semiconductor.

Les valeurs financières et énergétiques ont également stimulé l'indice, tandis que les valeurs de la santé ont chuté de 0,4 %.

Novo Nordisk a chuté de 1% après qu'un rapport ait indiqué que le fabricant de médicaments retardait le lancement de son traitement contre l'obésité en Europe.

Lundi, la Cour suprême des États-Unis a permis à la Californie d'appliquer l'interdiction des produits du tabac aromatisés approuvée par les électeurs, en rejetant la demande d'une unité de British American Tobacco et d'autres plaignants de la mettre en attente. Les actions de BAT ont baissé de 1%.

Le STOXX 600 a chuté lors de la session précédente en raison des craintes liées à l'augmentation des cas de COVID-19 en Chine et des prochaines décisions sur les taux d'intérêt de la Fed et des autres principales banques centrales prévues plus tard dans la semaine.