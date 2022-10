Les actions européennes ont glissé lundi, alors que les investisseurs attendaient les données sur l'activité industrielle pour obtenir des indices sur la santé de l'économie de la zone euro, après un rapport sur l'inflation de la semaine dernière qui a alimenté les attentes de hausses agressives des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne.

L'indice régional STOXX 600 était en baisse de 1,3 % à 7 h 13 GMT, marquant un faible départ pour le dernier trimestre de cette année, et suivant une session torride à Wall street vendredi.

L'indice a chuté de 21,5 % depuis le début de l'année, le sentiment de risque s'étant dégradé après que la guerre entre la Russie et l'Ukraine au début de l'année ait secoué la région et fait exploser les prix du gaz, entraînant une flambée de l'inflation et suscitant des inquiétudes quant à une récession induite par les banques centrales.

À l'exception du secteur du pétrole et du gaz, qui a augmenté de 0,9 % grâce à un bond des prix du brut, tous les indices sectoriels du STOXX 600 ont baissé.

L'indice londonien FTSE 100 s'est mieux comporté que ses homologues régionaux, perdant 0,9 % après que le gouvernement britannique a annulé ses projets de réduction du taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu qui avaient contribué à déclencher une rébellion au sein de son parti et des turbulences sur les marchés financiers.

Les données attendues à 0800 GMT devraient montrer que l'activité manufacturière dans la zone euro s'est contractée pour un troisième mois consécutif en septembre, selon une enquête. L'indice final des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de S&P Global a probablement baissé à 48,5 le mois dernier, contre 49,6 en août.

Des enquêtes réalisées plus tôt dans la journée ont montré que l'activité des usines asiatiques s'est affaiblie en raison d'un ralentissement mondial et de pressions sur les coûts.

Credit Suisse a chuté de 9,7 % après plusieurs rapports au cours du week-end. Le Financial Times a rapporté que les dirigeants de la banque suisse ont passé le week-end à rassurer les grands clients, les contreparties et les investisseurs sur sa position de liquidité et de capital. (Reportage de Devik Jain à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)