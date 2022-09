Les indices boursiers européens ont progressé vendredi, dernier jour d'un trimestre douloureux qui a vu les actions prendre un coup, les investisseurs s'inquiétant de l'impact des mesures agressives de resserrement politique sur la croissance économique et les bénéfices des entreprises.

L'indice continental STOXX 600 était en hausse de 0,8 % à 7 h 13 GMT, grâce à une augmentation de 1,5 % des actions dépréciées des sociétés pétrolières et gazières, des ressources de base et des banques.

L'indice est en baisse de 5,2 % pour la période juillet-septembre, et devrait enregistrer sa troisième baisse trimestrielle consécutive, ce qui serait sa plus longue série de pertes depuis 2011.

Le marché est sous pression depuis que la guerre entre la Russie et l'Ukraine en début d'année a secoué la région et fait exploser les prix du gaz, ce qui a entraîné une inflation galopante et suscité des inquiétudes quant à une récession induite par la banque centrale.

Tous les yeux sont tournés vers les données d'inflation de septembre de la zone euro qui renforceront probablement les arguments en faveur d'une nouvelle augmentation de 75 points de base des taux par la Banque centrale européenne en octobre. L'inflation allemande a accéléré à 10,9 % ce mois-ci, bien au-delà des attentes du marché.

Parmi les valeurs individuelles, l'italien Webuild a progressé de 2,4 % après que le constructeur ait déclaré s'attendre à ce que ses résultats commerciaux pour l'année soient "nettement supérieurs" aux prévisions. (Reportage de Devik Jain à Bengaluru ; édition de Savio D'Souza)