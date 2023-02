L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,4 % à 0809 GMT. Les investisseurs attendent également la publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, prévue plus tard dans la journée.

L'indice européen des ressources de base a perdu 1,4 %, les mineurs ayant suivi la chute des prix du cuivre, également plombés par les inquiétudes concernant les perspectives de la demande chinoise.

Mardi, les données ont montré que l'activité économique française et allemande est revenue en territoire de croissance, tandis qu'un rebond de l'activité commerciale américaine a également soutenu les opinions selon lesquelles les taux d'intérêt dans les deux économies resteront plus élevés pendant plus longtemps.

Dans un point positif, Stellantis a augmenté de 1,9% après que le constructeur automobile ait déclaré que son bénéfice d'exploitation a augmenté de 17% au cours du second semestre de l'année dernière grâce à un panorama de produits et de prix solide.