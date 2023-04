L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,3 %, après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an la semaine dernière, tandis que l'indice STOXX50 a atteint son plus haut niveau depuis 22 ans.

Les mineurs ont tiré les gains sectoriels vers le haut, avec une hausse de 1,6 %, tandis que les actions technologiques ont baissé de 0,6 %.

Plus tard dans la journée, les investisseurs suivront de près une série de rapports sur les bénéfices, notamment ceux de Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America.

La semaine dernière, Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co ont dépassé les attentes en matière de bénéfices, bénéficiant de la hausse des taux d'intérêt et de l'apaisement des craintes de tensions dans le système bancaire.

Les commentaires des responsables de la Banque centrale européenne (BCE), y compris de la présidente Christine Lagarde, seront également dans le collimateur des investisseurs.

Les actions de Rovio ont augmenté de 17,8 % après que le japonais Sega a accepté de proposer 706 millions d'euros au fabricant d'Angry Birds.

John Wood Group a ajouté 7% après avoir décidé de s'engager avec Apollo Management pour une proposition ferme de la société de capital-investissement pour un prix de rachat final de 240 pence par action, ce qui valorise le groupe à environ 1,66 milliard de livres (2,06 milliards de dollars).