Les actions européennes ont progressé lundi, les investisseurs étant rassurés par l'accord de principe conclu par les parlementaires américains en vue de relever le plafond de la dette et d'éviter un défaut de paiement.

L'indice des actions de la zone euro a grimpé de 0,4 % à 0715 GMT, les banques de l'Union européenne étant parmi les principaux gagnants. Les volumes d'échange ont été faibles, les marchés aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs pays européens étant fermés.

Le président américain Joe Biden a finalisé dimanche un accord budgétaire avec le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars jusqu'au 1er janvier 2025, et a déclaré que l'accord était prêt à être soumis au vote du Congrès.

Les actions de SBB ont bondi de 6,2 % après que le groupe immobilier suédois en difficulté a déclaré qu'il élargissait l'examen stratégique en cours, et que les options pourraient inclure la vente de la société, des segments d'activité ou des actifs. Vendredi, l'agence Fitch a abaissé la note de crédit de la banque au rang de "junk", en raison d'une réduction insuffisante de l'effet de levier.

Parallèlement, le président turc Tayyip Erdogan a prolongé ses deux décennies de pouvoir lors des élections de dimanche, remportant un mandat pour poursuivre des politiques de plus en plus autoritaires, qui ont polarisé le pays et renforcé sa position en tant que puissance militaire régionale.