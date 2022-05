La Chine a réduit son taux d'intérêt préférentiel à cinq ans (LPR) - qui influence la tarification des prêts hypothécaires - de 15 points de base vendredi matin, une réduction plus importante que prévu, alors que les autorités cherchent à amortir l'impact d'un ralentissement économique. Elle a laissé le LPR à un an inchangé.

À 0833 GMT, l'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 1,2 % et prêt pour son premier gain quotidien en trois.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 50 pays, a augmenté de 0,5 %, mais pour la semaine, il perdait encore 1 % et était en passe de connaître sa septième baisse hebdomadaire consécutive, sa plus longue série de pertes depuis sa création en 2001. Il s'agirait également de la plus longue, si l'on tient compte des données rétrospectives remontant à janvier 1988.

"Les investisseurs cherchent évidemment à faire un peu de chasse aux bonnes affaires, car certaines actions semblent plutôt bon marché en ce moment", a déclaré Nathan Sweeney, Deputy CIO of multi-asset chez le gestionnaire d'investissement Marlborough.

La réduction du LPR de la Chine "montre que toutes les banques centrales n'essaient pas de créer un environnement où le marché se vend", a-t-il ajouté.

Les gains en Europe et en Asie sont intervenus après que le rallye de jeudi dernier à Wall Bourse se soit essoufflé, laissant le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,75 %, le S&P 500 de 0,58 % et le Nasdaq Composite de 0,26 %.

Les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté après deux jours de fortes baisses, le sentiment de risque s'étant amélioré après la baisse des taux en Chine.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans a augmenté de 3 points de base (pb) à 0,969 %, bien en dessous du sommet de 1,189 % atteint la semaine dernière sur huit ans.

Les marchés monétaires tablent désormais sur un resserrement de 38 points de base de la Banque centrale européenne d'ici sa réunion de juillet. Cela suggère qu'une hausse de 25 points de base a été entièrement évaluée, et les marchés attachent une probabilité d'environ 52 % à un mouvement supplémentaire de 25 points de base.

Le rendement américain à 10 ans s'est établi à 2,860 %, soit un demi-point de base de plus que la clôture de jeudi et une baisse par rapport au sommet de 2,873 % atteint plus tôt vendredi. Le rendement à deux ans a grimpé de 2 points de base à 2,631 % par rapport à une clôture américaine de 2,611 %.

Sur les marchés des devises, les mouvements ont été relativement modérés, le dollar ayant peu changé mais se dirigeant toujours vers sa pire semaine depuis début février, après une hausse de 10 % sur 14 semaines.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six grands rivaux, était stable à 102,91.

Les prix de l'or étaient plus fermes et étaient prêts à réaliser leur premier gain hebdomadaire depuis la mi-avril, le dollar se repliant. L'or au comptant était en hausse de 0,1 % à 1 844 $ l'once, après avoir augmenté de 1,4 % à son plus haut niveau en une semaine jeudi.

Les prix du pétrole ont baissé, les investisseurs craignant que l'affaiblissement de la croissance économique mondiale et le resserrement de la politique monétaire des banques centrales ne freinent la reprise de la demande de carburant.

Les contrats à terme sur le Brent pour juillet ont perdu 31 cents, soit 0,28%, à 111,73 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour juin a perdu 56 cents, soit 0,5%, à 111,65 dollars lors de sa dernière journée de front.

Le bitcoin est resté stable à 30 295 $. Son petit rival, l'Ether, était en hausse de 0,6 % à 2 030 $.