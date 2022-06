Vers 7 h 18 GMT, l'indice paneuropéen STOXX 600 avait chuté de 1,5 % pour atteindre son plus bas niveau depuis février 2021, reprenant le mouvement de repli qui a frappé les actions mondiales la semaine dernière.

Les valeurs pétrolières et gazières ont chuté de 2,9 %, reflétant la chute de plus de 6 $ le baril des prix du brut, dans un contexte de pression du président américain Joe Biden pour réduire la flambée des coûts du carburant. [O/R]

Les minières ont chuté de 2,7 % et les constructeurs automobiles de 2,9 %, tandis que les valeurs défensives des télécommunications et de la santé ont le moins reculé.

Le FTSE 100 du Royaume-Uni a chuté de 1,3 %, car les données ont montré que la flambée des prix des denrées alimentaires a poussé l'inflation des prix à la consommation britanniques à un nouveau sommet en 40 ans le mois dernier, soit 9,1 %, soulignant la gravité de la crise du coût de la vie. [.L]

BASF a glissé de 4,2 % après que le PDG du groupe chimique allemand a déclaré que l'entreprise devrait faire face à un ralentissement considérable au début du second semestre de l'année.

Le norvégien Mowi, le plus grand pisciculteur du monde, a chuté de 6,1 % après le placement d'actions.