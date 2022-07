L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,9 % à 7 h 16 GMT après avoir enregistré une baisse de 0,8 % la semaine dernière. Les gains de lundi ont été généralisés, les minières, les valeurs énergétiques et les banques menant la hausse.

Le sentiment général a été renforcé par les espoirs de relance de la Chine dans un contexte de flambée du COVID-19, et par l'atténuation des craintes d'une hausse des taux de 100 points de base par la Réserve fédérale américaine ce mois-ci. [MKTS/GLOB]

Jeudi, la BCE devrait relever son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, et les investisseurs seront attentifs aux indices sur le rythme et l'ampleur des futures hausses ainsi qu'à l'outil de la banque pour plafonner les écarts croissants entre les obligations du noyau dur et les obligations périphériques.

Entre-temps, la maintenance du gazoduc Nord Stream 1, qui achemine le gaz russe vers l'Allemagne, devrait prendre fin le 21 juillet.

Les investisseurs attendent de voir si la Russie bloque la reprise de l'approvisionnement en gaz dans le cadre de sa guerre avec l'Ukraine. Cela pourrait entraîner une pénurie d'approvisionnement en gaz en Europe et maintenir les prix élevés plus longtemps.

La conclusion d'accords a fait grimper les actions de la société d'ingénierie néerlandaise Arcadis de 8 %, tandis que l'assureur britannique Direct Line a glissé de 11,6 % en raison de prévisions peu encourageantes.