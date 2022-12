Le STOXX 600, qui couvre l'ensemble de la région, était en hausse de 0,3 % à 8h09 GMT, tandis que le FTSE 100 a gagné 0,9 % grâce à la progression des valeurs liées aux matières premières et exposées à la Chine. Le marché britannique était fermé pour cause de vacances depuis sa demi-journée de négociation vendredi.

Les mineurs ont bondi dans les premiers échanges, les prix du cuivre remontant dans l'espoir d'une reprise de la demande dans la deuxième plus grande économie mondiale, après que la Chine a encore assoupli ses restrictions strictes en matière de COVID lundi.

Les entreprises de luxe exposées à la Chine ont étendu leurs gains, LVMH, Kering et Richemont progressant entre 0,3 % et 0,5 %.

Les sociétés financières cotées à Londres et exposées à la Chine, telles que l'assureur Prudential et HSBC, ont ajouté respectivement 2 % et 1,3 %.

La bourse irlandaise, qui était également fermée depuis sa demi-journée de négociation vendredi, a augmenté avec l'ISEQ gagnant 0,6%.

Les traders et les analystes ont déclaré que les faibles volumes de transactions ont également influencé les mouvements du marché.