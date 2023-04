L'indice paneuropéen STOXX 600 était stable à 0710 GMT, les actions technologiques ayant baissé de 0,6%, les rendements ayant augmenté tandis que l'indice des télécommunications a gagné 0,5%.

Les données sur l'activité des services de la zone euro, attendues à 0800 GMT, devraient montrer une expansion en mars, un rythme de croissance similaire à celui du mois dernier.

Les commandes industrielles allemandes ont augmenté plus que prévu en février, stimulées par une forte croissance dans le secteur de la construction automobile.

Parmi les valeurs individuelles, Sodexo a bondi de 8,9% car le groupe français de restauration et de services alimentaires prévoit de se séparer et de coter son activité de services d'avantages et de récompenses en 2024.

UBS a progressé de 0,8 %, le créancier cherchant à rassurer les actionnaires sur le fait que son rachat inattendu du rival Credit Suisse dans le cadre du plus grand sauvetage bancaire depuis le grand krach financier peut fonctionner.

Les actions de Barry Callebaut ont perdu 1,9 % après que le plus grand fabricant de chocolat au monde a fait état d'une baisse des volumes de ventes semestrielles en raison d'une disponibilité limitée de ses marques mondiales et d'une demande morose de la part des clients.