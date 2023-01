Le STOXX 600 paneuropéen était plat à 0815 GMT, les pertes des valeurs de la distribution et des soins de santé ayant compensé les gains du secteur de l'énergie.

Les actions de LVMH ont chuté de 1,1%, certains analystes ayant exprimé une certaine déception quant aux marges de la société, ce qui a enlevé un peu d'éclat à ses chiffres du quatrième trimestre.

H&M a reculé de 6,6 % après que le deuxième plus grand détaillant de mode au monde a fait état d'une baisse beaucoup plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation de septembre à novembre, en raison de la flambée des coûts et de l'affaiblissement de la confiance des consommateurs.

SSAB a gagné 6,9 %, car le sidérurgiste suédois prévoit d'augmenter ses expéditions sur un marché plus stable au premier trimestre, tout en déclarant des bénéfices conformes aux attentes.

La semaine à venir est marquée par des réunions importantes des banques centrales comme la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre.