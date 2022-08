Le STOXX 600 paneuropéen était plat à 7h09 GMT, suivant les marchés plus larges alors que la mesure officielle de l'activité industrielle de la Chine s'est contractée en juillet et que l'indice PMI Caixin a également manqué les prévisions. [MKTS/GLOB]

Ajoutant aux préoccupations, les données ont montré que les détaillants allemands ont terminé le premier semestre 2022 avec la plus forte baisse des ventes en glissement annuel en près de trois décennies, alors que l'inflation, le conflit en Ukraine et la pandémie font des ravages.

Les investisseurs attendent les données de production des usines de la zone euro à 0800 GMT qui pourraient éclairer le rythme de la croissance économique.

La société HSBC, cotée à Londres, a gagné 5,7 % en cherchant à séduire les investisseurs avec un objectif de rentabilité plus élevé et des perspectives de dividendes plus élevées. Le FTSE 100 du Royaume-Uni a grimpé de 1,1 %.

L'indice bancaire a grimpé de 1,4 %.

Heineken NV a chuté de 1,6 %, le deuxième plus grand brasseur au monde ayant mis en veilleuse son objectif de marge pour 2023 en raison de la hausse des coûts.