Les actions européennes ont perdu du terrain vendredi, s'apprêtant à subir leur plus forte baisse en pourcentage depuis plus de cinq semaines, alors que les signes de pressions persistantes sur les prix aux États-Unis et la reprise de l'économie de la zone euro ont anéanti les espoirs de réduction des taux d'intérêt par les principales banques centrales cette année.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,7%, à 0710 GMT.

Les actions américaines ont clôturé en forte baisse jeudi, l'euphorie initiale suite aux perspectives optimistes du géant des puces Nvidia s'est estompée après que les données économiques aient montré que l'inflation était toujours une préoccupation, retardant potentiellement toute réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans a atteint son plus haut niveau en six mois jeudi, après qu'une enquête ait montré que l'activité économique de la zone euro a progressé à son rythme le plus rapide en un an ce mois-ci. Il s'est négocié juste en dessous de ces niveaux vendredi.

Les actions technologiques européennes, sensibles aux taux d'intérêt, ont été les plus touchées, avec une baisse de 1,4 %, suivies par les services publics et les banques.

Les actions de Renault ont augmenté de 2,4 % après que le constructeur automobile français a annoncé un plan de rachat d'actions et qu'UBS a relevé le titre de "vendre" à "neutre".

L'entreprise britannique National Grid a rebondi de près de 8 % après le plongeon de plus de 10 % qu'elle a subi jeudi lorsqu'elle a annoncé son intention de lever environ 7 milliards de livres (8,9 milliards de dollars).