L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,6 % à 709 GMT, les valeurs du secteur des voyages et des loisirs et de la technologie ayant le plus reculé. Les valeurs pétrolières et gazières ont été les seuls gagnants alors que le prix du brut s'est négocié au-dessus de 110 dollars le baril. [O/R]

Les actions américaines ont terminé la journée de jeudi en forte baisse, le sentiment des investisseurs s'étant effondré face aux craintes que la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette semaine ne suffise pas à maîtriser l'inflation galopante. [.N]

Les résultats financiers ont également contribué à l'humeur négative en Europe.

Adidas a chuté de 4 %, car elle a revu à la baisse ses prévisions de ventes pour 2022, les nouveaux blocages liés au COVID en Grande Chine continuant de frapper l'entreprise allemande de vêtements de sport.

ING Groep NV, la plus grande banque néerlandaise, a chuté de 2,2 % après avoir annoncé un bénéfice net trimestriel moins bon que prévu, notamment une hausse des provisions pour créances douteuses en raison de son exposition en Russie et en Ukraine.

Le fabricant danois d'appareils médicaux Ambu a chuté de 13,9 % après avoir fourni des prévisions pessimistes pour les bénéfices de l'année complète en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de pénuries de main-d'œuvre dans les hôpitaux.