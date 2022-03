L'indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 1,4 % à 8 h 37 GMT, après que les actions asiatiques ont atteint leur plus bas niveau depuis 16 mois.

Le DAX allemand a chuté de 2,2% pour atteindre son plus bas niveau depuis un an, les constructeurs automobiles ayant chuté de plus de 3,6%. Le CAC 40 français a chuté de 2,2 % et le FTSE 100 britannique de 1,4 %.

Les marchés européens ont été au centre d'un mouvement de repli alimenté par les préoccupations liées à la proximité géographique de la région avec la Russie et à sa forte dépendance à l'égard des approvisionnements en gaz russe.

Parmi les valeurs individuelles, Michelin a chuté de -4,7 % après que le fabricant français de pneumatiques a déclaré qu'il allait temporairement interrompre la production dans certaines de ses usines en Europe en raison de problèmes logistiques.