L'indice paneuropéen STOXX 600 a grimpé de 0,8 %, étendant ses gains à une troisième session consécutive, alors que la vente d'obligations se poursuit. [GVD/EUR]

Tous les secteurs étaient en territoire positif, menés par les valeurs du voyage et les constructeurs automobiles. Les banques ont augmenté de 0,5 % et ont été parmi les plus grands soutiens du STOXX 600.

Dans le cadre des premiers pourparlers directs entre les deux parties depuis plus de deux semaines, les négociateurs ukrainiens et russes se sont préparés à se rencontrer en Turquie, alors que l'invasion de la Russie semble avoir achoppé sur plusieurs fronts. Les espoirs d'une percée, cependant, sont limités.

Novo Nordisk a figuré parmi les principaux gagnants, en hausse de 1,4 %. La Food and Drug Administration américaine a approuvé un dosage plus élevé de l'Ozempic à 2 mg du fabricant de médicaments pour le traitement des adultes atteints de diabète de type 2.

Le groupe français de santé Sanofi, qui a pris du retard sur ses rivaux dans la course aux vaccins COVID-19, a relevé son objectif de ventes maximales pour le produit Dupixent, destiné au traitement de l'eczéma, à plus de 13 milliards d'euros (14,3 milliards de dollars). Cependant, il a manqué l'estimation de 15 milliards de dollars de J.P. Morgan. Ses actions ont chuté de 2,3 %.