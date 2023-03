L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,1% à 0813 GMT après avoir chuté de 2,4% un jour plus tôt dans sa pire vente de l'année.

Les valeurs immobilières et technologiques ont augmenté de 1,1 % et 0,4 %, respectivement, les investisseurs ayant acheté des secteurs qui ont tendance à bénéficier de la baisse des taux d'intérêt.

Les rendements obligataires européens ont encore baissé, les investisseurs pariant sur un resserrement de la politique de la Banque centrale européenne (BCE). Les opérateurs estiment désormais qu'une hausse de 25 points de base est le résultat le plus probable de la réunion de politique monétaire de la BCE de jeudi, après avoir estimé la semaine dernière qu'une hausse de 50 points de base était presque certaine.

L'indice des banques européennes a baissé de 0,6 % après avoir enregistré lundi sa plus forte perte en pourcentage depuis plus d'un an.

Les actions de Credit Suisse ont chuté de 1,3 % après que le créancier suisse en difficulté a déclaré que les "sorties de fonds se sont stabilisées à des niveaux beaucoup plus bas mais ne se sont pas encore inversées" dans son rapport annuel 2022. L'action a atteint un niveau record lundi, emportée par le mouvement de liquidation du secteur bancaire.

HSBC a perdu 1,8 % pour la quatrième journée consécutive de pertes. La banque britannique a racheté lundi la branche britannique de la Silicon Valley Bank, sauvant ainsi un créancier clé pour les start-ups technologiques en Grande-Bretagne.