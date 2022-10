ASML Holding NV a augmenté de 5,5 % après que le fabricant d'équipements pour puces ait annoncé des ventes et un bénéfice meilleurs que prévu pour le troisième trimestre et ait déclaré qu'il ne s'attendait pas à un impact important des sanctions américaines contre la Chine.

Les actions d'autres fabricants de puces, dont ASM International, BE Semiconductor et Aixtron, ont augmenté entre 0,7 % et 6 %, ce qui a stimulé le secteur technologique.

L'indice régional STOXX 600 a progressé de 0,1 %, prolongeant ses gains pour un cinquième jour, grâce aux solides rapports sur les bénéfices des entreprises américaines et à l'abandon du programme économique du Royaume-Uni qui avait fait chuter les marchés obligataires.

Parmi les autres valeurs uniques, Handelsbanken a progressé de 5,1% après que la banque suédoise ait annoncé un bénéfice d'exploitation record, aidé par un bond des revenus d'intérêts.

Nestlé a relevé ses perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année, mais le PDG de la société a fait part de ses inquiétudes quant au "contexte économique difficile" qui affecte le pouvoir d'achat des consommateurs. Les actions de la plus grande entreprise mondiale d'aliments emballés ont baissé de 0,3 %.