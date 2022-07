L'indice continental STOXX 600 a reculé de 0,1%, après avoir grimpé de 3,6% au cours des deux sessions précédentes.

Le secteur européen des ressources de base a chuté de 1,6 %, un jour après avoir bondi de 5,4 % dans l'espoir de nouvelles mesures de relance chinoises. [MET/L]

Dans le monde entier, le sentiment a été ébranlé après que l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe ait été abattu alors qu'il faisait campagne pour une élection parlementaire, ce qui a fait monter les enchères pour le yen, valeur refuge. [GLOB/MKTS]

Les actions sont restées volatiles cette année, les investisseurs se demandant si les valorisations du marché sont devenues attrayantes après une chute brutale due à la crainte que les banques centrales ne déclenchent une récession par des hausses de taux agressives pour maîtriser l'inflation.

Le procès-verbal de la réunion de juin de la Banque centrale européenne a montré jeudi que les décideurs politiques ont débattu de la possibilité d'une hausse plus importante des taux d'intérêt pour juillet, tandis que deux des faucons les plus virulents de la Réserve fédérale américaine ont soutenu une autre hausse des taux de 75 points de base plus tard ce mois-ci.

"Je ne pense certainement pas que les actions auront beaucoup de répit à court terme, surtout si l'on considère la rapidité avec laquelle la politique monétaire va se resserrer non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe", a déclaré Michael Brown, responsable de l'intelligence du marché chez Caxton.

"Donc, dans cet environnement, tout rallye que nous voyons dans les actions est susceptible d'être relativement de courte durée et le vendeur devrait revenir dans un délai assez court."

L'euro a glissé vers la parité avec le dollar, les investisseurs s'inquiétant d'un choc énergétique en Europe en raison de sa dépendance au gaz russe. [FRX/]

Les investisseurs se concentrent désormais sur la prochaine saison des bénéfices des entreprises, qui pourrait entraîner une nouvelle chute brutale des cours mondiaux, les prévisions de bénéfices semblant beaucoup trop optimistes compte tenu des risques de récession croissants.

Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu à 1230 GMT, devrait montrer que la croissance de l'emploi a ralenti en juin et que le taux de chômage est resté inchangé à 3,6 %, soulignant un marché du travail tendu.

Parmi les valeurs uniques, TAG Immobilien a chuté de 12 % après que le groupe immobilier allemand a déclaré qu'il levait 200 millions d'euros (201,80 millions de dollars) pour refinancer sa dernière acquisition en Pologne.

Les actions de Leonardo ont gagné 5,4 % après que le groupe de défense italien, au sein d'un consortium comprenant Telecom Italia, a exercé un droit de préemption lui permettant d'égaler une offre rivale dans l'appel d'offres pour la mise en place d'une infrastructure nationale de cloud computing.

Soutenant l'indice STOXX 500, le secteur du pétrole et du gaz a suivi la hausse des prix du brut pour gagner 1%. [O/R]

(1 $ = 0,9911 euros)