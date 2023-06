Les actions européennes ont évolué en dents de scie mardi, les craintes de nouvelles hausses de taux d'intérêt par les principales banques centrales face au ralentissement de la croissance économique ayant été contrebalancées par le soutien du géant de la santé Novo Nordisk.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,1% à 460,42 points. Lundi, l'indice a baissé suite à la publication d'informations sur la faiblesse de l'activité économique aux États-Unis, qui ont entraîné des prises de bénéfices après les gains enregistrés la semaine précédente.

Les valeurs défensives du secteur de la santé ont progressé de 0,8 %.

Le développeur danois de médicaments

Novo Nordisk

a augmenté de 3,5 % lors de la reprise des échanges après un jour férié à Copenhague lundi. La société a déclaré qu'elle avait entamé des pourparlers en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le concepteur d'appareils médicaux Biocorp. Les actions de la société française ont fait un bond de 15,7 %.

Les commentaires optimistes de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, et du président de la Bundesbank, Joachim Nagel, lundi, ont renforcé les attentes de nouvelles hausses de taux de la banque centrale en juin.

Le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a déclaré que les pressions sous-jacentes sur les prix dans la zone euro pourraient s'avérer plus difficiles à maîtriser, mais que la politique monétaire montrait des signes d'efficacité et que les nouvelles hausses de taux devaient se faire étape par étape.

Ces commentaires interviennent alors que les marchés monétaires américains parient sur le fait que la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux d'intérêt ce mois-ci.

"Nous nous dirigeons potentiellement vers un environnement moins risqué", a déclaré Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital.

"Je peux imaginer un scénario dans lequel les perspectives de croissance semblent de plus en plus difficiles à la fois en Europe et aux États-Unis et où les banques centrales se retrouveront soudain confrontées au dilemme de la nécessité de soutenir la croissance.

L'indice STOXX 600 a commencé le mois sur une note terne alors que l'attention se porte sur les réunions des banques centrales les plus importantes la semaine prochaine, y compris la Fed et la BCE.

Les données sur les ventes au détail de la zone euro sont attendues plus tard dans la journée et seront évaluées en fonction de l'impact du cycle de resserrement le plus rapide de la BCE pour lutter contre l'inflation élevée.

Les actions du secteur du pétrole et du gaz ont baissé de 0,8 %, à la suite de la chute des prix du brut.

BKW a plongé de 9,4% pour se retrouver en bas du STOXX 600 après qu'UBS ait revu à la baisse sa note sur l'entreprise énergétique suisse, la faisant passer de "achat" à "vente".

Idorsia a augmenté de 9,5 % après avoir entamé des discussions stratégiques avec une partie non divulguée en vue de vendre ses activités dans la région Asie-Pacifique, à l'exclusion de la Chine, pour un montant pouvant aller jusqu'à 400 millions de francs suisses. (Rapport de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Eileen Soreng)