Les actions des secteurs de l'énergie et des matériaux de base sont celles qui ont le plus progressé, les inquiétudes liées à la pénurie d'approvisionnement due au conflit entre la Russie et l'Ukraine ayant maintenu les prix des métaux et du pétrole à la hausse. [O/R] [MET/L]

Après un passage en force de la Bourse et des marchés boursiers asiatiques, l'indice paneuropéen STOXX 600 a prolongé son redressement avec une hausse de 0,1 %. Il a clôturé la journée de mardi avec des gains marginaux.

Les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie sont conflictuels mais avancent, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy, alors que l'Occident prévoit d'annoncer de nouvelles sanctions contre le Kremlin dans un contexte d'aggravation de la crise humanitaire.

Après le pivot hawkish du chef de la Réserve fédérale américaine cette semaine, davantage de membres de la Fed ont appelé à des hausses plus marquées des taux d'intérêt, ce qui a vu les investisseurs se détourner des obligations. [US/] [GVD/EUR]

La major pétrolière française TotalEnergies SA et le créancier Crédit Agricole SA ont réduit leur exposition à la Russie. La hausse des prix du pétrole a permis aux actions de Total d'augmenter de 0,1%, tandis que le Crédit Agricole a perdu 0,6%.

La première banque d'affaires suédoise, SEB, a chuté de 6 % en raison de la suppression du dividende.