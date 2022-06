Les actions européennes ont fortement augmenté lundi, aidées par les banques et les actions liées aux matières premières, tandis que les investisseurs gardent un œil sur les données de l'inflation américaine et les détails d'une réunion de la Banque centrale européenne plus tard dans la semaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,8 % après avoir terminé en baisse de 0,9 % la semaine dernière en raison des inquiétudes concernant la croissance économique, dans un contexte de hausse des prix et de paris sur un resserrement de la politique monétaire des principales banques centrales.

Les banques, qui s'apprécient généralement dans un environnement de taux d'intérêt élevés, ont augmenté de 1,4 % lundi.

Les minières ont grimpé de 2,0 %, tandis que les valeurs du secteur du luxe ont également progressé. Ces deux secteurs tirent une demande importante de la Chine, et ont augmenté après que les autorités aient assoupli davantage de restrictions à Pékin et à Shanghai.

Les achats de ce matin sont stimulés par l'assouplissement des restrictions COVID-19 en Chine et par les bonnes données sur l'emploi aux États-Unis la semaine dernière, qui ont apaisé certaines craintes que le resserrement agressif de la Réserve fédérale américaine fasse basculer l'économie américaine dans la récession, a déclaré Stuart Cole, responsable de la stratégie macroéconomique chez Equiti Capital.

L'indice FTSE 100 de Londres, lourd de matières premières, a bondi de 1,2 % après un week-end prolongé.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson devra faire face à un vote de confiance plus tard dans la journée de lundi, a déclaré le président du Comité 1922 Graham Brady aux législateurs, après qu'un rapport ait documenté des fêtes alimentées par l'alcool alors que la Grande-Bretagne était sous le coup d'un strict verrouillage du COVID.

"Le marché verra la défaite de Johnson comme... permettant au gouvernement, sous la direction d'un nouveau leader, de se concentrer enfin sur les questions plus larges du jour, telles que la crise du coût de la vie", a déclaré M. Cole.

Jeudi, la Banque centrale européenne devrait confirmer la fin des achats d'obligations ce mois-ci et les investisseurs chercheront à obtenir plus d'indices sur le rythme et l'ampleur des hausses.

Les investisseurs ont augmenté les paris sur les hausses de taux d'intérêt de la BCE cette année après que les données de la semaine dernière aient montré que l'inflation dans la zone euro avait atteint un niveau record. Une hausse plus importante, de 50 points de base, lors d'une des réunions de politique générale de la banque d'ici octobre, est prévue.

Entre-temps, les données sur l'inflation américaine attendues vendredi devraient montrer une hausse en glissement mensuel. La Fed a signalé des hausses de taux ce mois-ci et le mois suivant avant de faire une pause pour évaluer les données économiques. Mais les chiffres de l'inflation du mois de mai pourraient voir le marché monétaire spéculer sur un cycle prolongé de relèvement des taux.

Parmi les autres valeurs, le fournisseur de pièces automobiles Melrose Industries Plc a augmenté de 4,0 % après avoir accepté de vendre son unité Ergotron pour 650 millions de dollars.

Clontarf Energy Plc a chuté de 69,3 % après que Western Gas a déclaré que son puits d'exploration Sasanof-1 au large de l'Australie occidentale n'a pas trouvé d'hydrocarbures. Clontraf est l'un des partenaires de Western Gas dans le puits Sasanof-1. (Reportage de Susan Mathew à Bengaluru ; Montage de Shounak Dasgupta et Shailesh Kuber)