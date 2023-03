L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,9 % à 8h09 GMT, prolongeant les gains après que l'indice ait fortement récupéré les pertes intrajournalières et clôturé la session en hausse de près de 1 % lundi.

La Fed entame une réunion de deux jours plus tard dans la journée et, après quelques séances agitées, les prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt américains impliquent qu'un pic des taux est soit imminent, soit déjà atteint, avec de nouvelles préoccupations de stabilité pour mettre de côté la lutte contre l'inflation.

L'indice bancaire européen a bondi de 1,8 %, les actions des banques suisses Credit Suisse restant stables et UBS gagnant 3,5 %.

Les valeurs bancaires du monde entier ont poussé un soupir de soulagement lundi, après que le rachat par UBS, soutenu par l'État, de Credit Suisse, vieille de 167 ans, ait fait naître l'espoir qu'une crise bancaire plus large soit évitée à court terme, bien que des inquiétudes subsistent concernant les petites banques américaines et les dommages causés aux marchés du crédit.

L'indice bancaire européen est en baisse de plus de 14 % depuis le début du mois de mars.

Les actions de RWE ont augmenté de 1,4 % après que la plus grande entreprise de services publics d'Allemagne a promis un dividende plus élevé et davantage d'investissements pour développer son activité principale dans le domaine des énergies renouvelables.

Thyssenkrupp a grimpé de 3,3 % après que le quotidien économique Handelsblatt a rapporté que le conseil de surveillance de l'entreprise est en désaccord sur la bonne stratégie à adopter pour son activité sidérurgique.