L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 2,6 % après quatre jours de pertes. Les banques, le secteur des voyages et des loisirs et les constructeurs automobiles, tous en hausse de plus de 4 % chacun, ont été les principaux moteurs des gains enregistrés dans les échanges matinaux.

Les fournisseurs européens d'Apple tels qu'ASML, ams et Infineon ont augmenté de 3,5 à 5 % après qu'Apple ait ajouté la connectivité 5G à son iPhone SE et à son iPad Air à bas prix et ait introduit une puce plus rapide pour un nouvel ordinateur de bureau.

Adidas a bondi de 7,6 % après que l'entreprise allemande de vêtements de sport a déclaré s'attendre à une reprise des ventes en Chine, mais a prévenu que l'arrêt des activités en Russie pourrait coûter jusqu'à 250 millions d'euros (273,10 millions de dollars).

La société allemande de logistique Deutsche Post a bondi de 4,9 % après avoir annoncé une hausse de 65 % de son bénéfice d'exploitation en 2021.

La deuxième banque italienne UniCredit a gagné 7,4 % et la banque française BNP Paribas a grimpé de 7,9 %, aidées par une reprise générale, même si les banques ont dévoilé leur exposition à la Russie.

Les marchés boursiers mondiaux ont chuté au cours d'une séance volatile mardi, après que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé d'interdire les importations de pétrole russe, ce qui a suscité des craintes de stagflation mondiale. L'indice européen STOXX 600 a perdu près de 13 % depuis le début de l'année.