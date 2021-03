Paris (awp/afp) - Les marchés européens reculaient jeudi dans les premiers échanges, toujours freinés par les tensions sur les taux, ayant entraîné de forts reculs sur le secteur technologique américain la veille.

Peu après l'ouverture, vers 9H45 (8H45 GMT), l'indice CAC 40 à Paris perdait 0,26%, Francfort 0,48%, Londres 0,80% et Milan 0,27%.

Les marchés asiatiques ont clôturé peu auparavant en forte baisse, les indices Nikkei et Topix à Tokyo perdant 2,13% et 1,04%, pendant que l'indice Hang Seng à Hong Kong a lâché 2,14% et l'indice composite de Shanghai 2,05%.

"Les sursauts sur les taux longs continuent de créer de la turbulence sur les marchés", observe Sebastian Paris Horvitz, stratégiste chez LBPAM.

Les taux d'intérêt sur les dettes publiques européennes à dix ans se sont fortement tendus mercredi, reflets des inquiétudes face à un potentiel emballement de l'inflation, surtout américaine.

Une très légère accalmie était observée à l'ouverture jeudi, le taux français évoluant à -0,073%, le taux allemand à -0,317% et le taux italien à 0,722%.

Malgré les tensions récurrentes sur les taux depuis début février, "il nous semble toujours qu'un emballement fort de l'inflation à horizon douze mois reste faible", tempère M. Paris Horvitz, un sentiment souvent partagé par les observateurs du marché.

Les investisseurs attendent jeudi une prise de parole du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui pourrait évoquer le sujet.

Les tensions sur les taux ont un impact fort sur les valeurs dites de croissance, au premier rang desquelles les entreprises tech américaines, gourmandes en investissements, ce qui se transmettait aux valeurs européennes dans la matinée.

Côté indicateurs jeudi, les chiffres du chômage et des ventes au détail de janvier sont attendus en zone euro, avant les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis.

La tech européenne sous pression

En effet miroir des déboires de Wall Street, Infineon en Allemagne lâchait 3,06% à 33,45 euros, Worldline en France 1,15% à 72,40 euros, et STMicroelectronics 2,04% à 29,78 euros.

Perte record pour Lufthansa

Le premier groupe européen du transport aérien (-1,92% à 12,54 euros), sauvé de la faillite par l'Etat, a subi en 2020 une perte record de 6,7 milliards d'euros et prévoit également une année 2021 dans le rouge en raison de la pandémie.

Deliveroo va coter à Londres

La plateforme de livraison alimentaire Deliveroo a annoncé jeudi avoir choisi Londres pour sa prochaine introduction en Bourse, une opération dont la date n'est pas encore connue et qui est l'une des plus attendues sur le marché britannique.

Naouri et Kretinsky montent chez Maison du Monde

Le fils du patron de Casino Jean-Charles Naouri, Gabriel, et Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque notamment actionnaire du Monde, ont doublé leur participation au capital de l'enseigne de distribution Maisons du Monde, qui bondissait de 9,50% à 17,52 euros.

Aviva se retire d'Italie

L'assureur grimpait à Londres (+3,39% à 396,20 pence) après avoir annoncé son désengagement d'Italie. Au total, il annonce avoir récupéré 5 milliards de livres grâce à plusieurs cessions récentes. Et il indique que l'impact de la pandémie sur ses activités a été limité.

Du côté du pétrole, des devises et du bitcoin

Vers 8H45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai prenait 0,81% à Londres par rapport à la clôture de la veille, à 64,58 dollars.

Le baril américain de WTI pour avril montait de 0,80% à 61,76 dollars.

Les membres de l'Opep+ se retrouvent jeudi pour décider des prochaines coupes de production d'or noir alors que l'entente entre la Russie et l'Arabie saoudite est incertaine.

L'euro reculait de 0,13% face au dollar, à 1,2049 dollar. Le bitcoin baissait quant à lui de 0,80% à 50.505 dollars.

afp/lk