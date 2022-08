L'indice continental STOXX 600 a augmenté de 0,2% à 0712 GMT, atteignant un nouveau sommet de 10 semaines après avoir récupéré une grande partie de ses pertes de juin.

Les minières ont bondi de 1,1% pour mener les gains de la matinée, stimulées par les excellents résultats de la société minière mondiale cotée à Londres, BHP Group, qui a augmenté de 4%.

Les télécoms et les services publics - des secteurs considérés comme des paris plus sûrs en période d'incertitude économique - ont également progressé.

Sonova a plongé de 12,5 % après que le fabricant d'appareils auditifs a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, citant un développement plus lent que prévu sur certains marchés importants et des coûts de composants et de fret plus élevés.

Pandora a chuté de 5 % après que le fabricant danois de bijoux a annoncé des ventes au deuxième trimestre conformes aux attentes et a réaffirmé ses prévisions annuelles, malgré des ventes décevantes aux États-Unis et en Chine.