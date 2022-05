L'indice paneuropéen STOXX 600 a glissé de 0,1% vers 0711 GMT, oscillant près de son plus bas niveau depuis la mi-mars atteint vendredi.

Les mineurs ont chuté de 1,6 %, menant les pertes sectorielles dans les échanges matinaux, alors que les contrats à terme sur le minerai de fer chinois ont plongé de plus de 6 % en raison des inquiétudes concernant la demande dans la deuxième plus grande économie du monde. [IRONORE/]

Les valeurs technologiques ont chuté de 1,0 % alors que les rendements obligataires américains ont atteint de nouveaux sommets en raison des paris sur l'accélération des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale pour lutter contre la poussée de l'inflation. [US/]

Le fabricant de puces Infineon a glissé de 2,2 % malgré le relèvement de ses perspectives pour l'ensemble de l'année, car il profite d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

La société postale néerlandaise PostNL a chuté de 12,1 % après avoir réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année et annoncé une chute de 75 % de son bénéfice de base, avertissant que l'incertitude économique, l'inflation croissante et la pression sur les volumes du commerce électronique rendent l'année 2022 "plus difficile que prévu".