À la fin d'une semaine volatile, l'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,6 %, en voie d'afficher de petits gains hebdomadaires, aidé par des secteurs défensifs tels que les soins de santé et les télécommunications.

Le détaillant allemand de mode en ligne Zalando a chuté de 16,8 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de trois ans après avoir abaissé ses perspectives pour 2022, citant la détérioration des conditions macroéconomiques et de la confiance des consommateurs.

L'italien Saipem a chuté de 6,3 % après que le groupe de services énergétiques a déclaré qu'il disposerait de ressources financières pendant moins d'un an si ses projets de levée de capitaux ne se concrétisaient pas.

Barclays a progressé de 0,2 % après avoir annoncé qu'elle avait conclu un accord pour acquérir le créancier spécialisé Kensington Mortgage Company, afin d'étendre sa portée sur le marché immobilier britannique en plein essor.