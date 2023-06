PARIS, 26 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes baissent en début de séance lundi, les investisseurs restant sur leurs gardes avec les incertitudes liées à la politique monétaire et à la rébellion armée de Wagner. À Paris, le CAC 40 perd 0,51% à 7.126,98 points vers 08h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,47% et à Francfort, le Dax recule de 0,3%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,4%, le FTSEurofirst 300 de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,34%. Après les hausses de taux des banques centrales britannique, suisse et norvégienne la semaine dernière, sans oublier les auditions du président de la Réserve fédérale au Congrès, l'actualité monétaire va rester au premier plan dans les prochains jours avec l'ouverture ce lundi du Forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal. Les grands argentiers pourront profiter de l'occasion pour rappeler que le combat contre l'inflation n'est pas terminé malgré les progrès réalisés jusqu'à présent. Les éventuelles retombées de la brève et soudaine rébellion des mercenaires du groupe Wagner contre Moscou au cours du week-end créent de l'incertitude sur les marchés, les observateurs faisant valoir que cette épisode mettait en lumière la fragilité du régime de Vladimir Poutine. "Le soulèvement armé en Russie (...) bien qu'il ait été avorté, expose les risques d'instabilité en Russie", a déclaré Vishnu Varathan chez Mizuho Bank. "Les actifs à risque pourraient être moins performants, surtout si les risques géopolitiques réapparaissent". Les valeurs liées à la défense évoluent en baisse: Thales , Dassault Aviation , Rheinmetall perdent de 3,75% à 6,57%. Casino lâche 5,42%. Le distributeur a dit avoir pour objectif de conclure un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de sa dette d'ici à la fin du mois de juillet, estimant que cet accord devra comprendre un apport d'"au moins 900 millions d'euros" en fonds propres. En hausse, SES Imagotag gagne 5,60% après avoir rejeté les allégations portées à son encontre par Gotham City Research, qui lui reproche notamment d'avoir frauduleusement gonflé ses revenus. Aston Martin bondit de 9,96% après avoir annoncé qu'il conclurait un accord avec Lucid Group pour concevoir des véhicules électriques "hautes performances". (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)