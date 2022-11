Taux et récession : Les actions européennes connaissent un début d'année 2023 difficile : Sondage Reuters

Le sondage réalisé auprès de gestionnaires de fonds et de stratèges au cours des deux dernières semaines prévoit que l'indice de référence des actions STOXX 600 atteindra 408 points au milieu de l'année prochaine, soit une baisse de près de 8 % par rapport à la clôture de vendredi.

Même si l'Europe s'est jointe à une récente reprise des marchés boursiers mondiaux, alimentée par l'espoir d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt aux États-Unis, le STOXX 600 reste sur la voie de sa plus forte baisse sur un an depuis 2018, en recul d'environ 10 % depuis le début de l'année.

"L'impact des hausses de taux agressives se fera sentir sur l'économie réelle et donc sur la croissance des bénéfices au cours des prochains trimestres. Sur la base de nos économistes, nous nous attendons à une récession peu profonde en Europe, ce qui conduit à prévoir une baisse des bénéfices de 12%" l'année prochaine, a déclaré Emmanuel Cau, stratégiste chez Barclays à Londres.

Graphique : Sondage STOXX 600 https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbpggnmmrpq/STOXX%20Nov%202022%20poll.PNG

L'indice pourrait se redresser au second semestre, aidé par les prévisions de pic des taux, et atteindre 434 points fin 2023, en baisse de 1,5 % par rapport à la clôture de vendredi et à plus de 12 % du sommet à vie atteint en janvier, selon le sondage.

"La hausse des primes de risque dans toutes les classes d'actifs finira par atteindre un point de basculement où un changement vers des investissements plus orientés vers le rendement sera justifié", a déclaré Tomas Hildebrandt, gestionnaire de portefeuille senior chez Evli à Helsinki.

"Les choses pourraient changer, par exemple, si les perspectives d'inflation commençaient à s'améliorer sensiblement ou si au moins un cessez-le-feu était conclu en Ukraine."

Pour les mois à venir, cependant, les investisseurs craignent que les actions de la zone euro soient à la traîne des autres marchés. L'économie de la région est considérée comme particulièrement vulnérable en raison d'une crise énergétique exacerbée par la guerre en Ukraine et alors que la Banque centrale européenne augmente régulièrement ses taux d'intérêt pour lutter contre les pressions sur les prix dans le bloc.

"Les perspectives économiques s'annoncent difficiles car nos économistes prévoient une récession dans la zone euro", a déclaré Marc Haefliger, responsable de la stratégie actions mondiales au Credit Suisse à Zurich.

"Nous prévoyons une détérioration des bénéfices et voyons la région sous-performer sur notre horizon tactique. Le ralentissement économique touchera de manière disproportionnée le marché cyclique de la zone euro", a-t-il ajouté.

L'indice STOXX des 50 principales valeurs vedettes de la zone euro devrait encore chuter de 7,9 % par rapport à la clôture de vendredi, pour atteindre 3 650 points à la mi-2023. Il devrait rester ancré autour de ce niveau tout au long de l'année prochaine avant de se redresser au début de 2024.

Les marchés monétaires tablent sur une hausse de plus de 150 points de base des taux d'intérêt de la BCE d'ici la fin juin.

Parmi les indices de référence nationaux, le DAX allemand devrait terminer le premier semestre de 2023 à 13 209, en baisse de 9,2 % par rapport à la clôture de vendredi. Le CAC 40 français et le FTSE MIB italien devraient tous deux chuter de plus de 15 % et l'IBEX espagnol de 17 %.

Le FTSE 100 britannique devrait atteindre 6 700 points à la mi-2023, soit une baisse de 10,5 % par rapport à la clôture de la semaine dernière, mais il devrait remonter à 7 373 points à la fin de l'année 2023.

