L'indice de référence de la Bourse polonaise continue à grimper, dans un contexte où les investisseurs se méfient de l'Europe de l'Ouest et des élections anticipées en France. Aux Etats-Unis, la domination du Nasdaq n'est pas remise en cause, mais une mini-inflexion est visible depuis une semaine.

La Pologne surperforme toujours en Europe

Depuis la privatisation de la bourse de Varsovie en 2010, le WIG Index, principal indice de la place polonaise, a considérablement progressé. Après un toboggan baissier en 2022 suite à la guerre en Ukraine, le cours de l’indice évolue depuis 2023 sur une trajectoire ascendante et a atteint son plus haut historique en mai.

A l’heure où le doute s'empare des places boursières plus à l’ouest, la cheville industrielle de l’Europe centrale se porte bien et atteint désormais 400 milliards de dollars de capitalisation boursière, avec plus de 400 entreprises cotées. Cela classe la bourse polonaise au 6e rang européen en nombre de sociétés cotées. La victoire du parti centriste aux élections européennes semble avoir été favorablement accueillie par le marché, comme en témoigne la surperformance du WIG comparée à celle du Stoxx Europe 600. La Pologne suscite un grand intérêt de la part des investisseurs par sa dynamique économique et sa marge de progression vis-à-vis d'économies plus matures de la région.

WIG of change, comme dirait Scorpion (cours pris depuis le début du mois de juin)

Sur un an, le marché polonais surperforme aussi

Performance du WIG Index (NB : le zloty a connu des variations relativement faibles par rapport à l'euro ces dix dernières années, ce qui rend les performances du WIG assez comparables à celles des marchés de la zone euro).

Année en cours : 12%

1 an : 32,6%

10 ans : 66,2%

Pour aller plus loin :

Les petites américaines toujours à quai, mais…

Le mouvement qui profite aux actions value contre les actions growth depuis quelques jours va-t-il permettre de rééquilibrer les débats entre le Nasdaq et le reste de la cote américaine ? Bien malin qui pourra le dire. Quoi qu'il en soit, la disparité des performances reste forte aux Etats-Unis, entre quatre des indices les plus suivis par le marché :

Le S&P500, l'indice le plus suivi à Wall Street, qui compte une forte pondération de valeurs technologiques

Le Nasdaq 100, l'indice le plus performant des dernières années à Wall Street, composé majoritairement de valeurs technologiques à forte consanguinité avec le S&P500 pour les grosse capitalisations

Le Dow Jones, le plus vieil indice de Wall Street, qui ne compte que 30 valeurs dont le poids dépend du cours et non de la capitalisation, ce qui le rend beaucoup moins dépendant aux technologiques

Le Russell 2000, qui comprend uniquement des entreprises de taille moyenne et petite

Voici le graphique du quatuor en 2024 : malgré le reflux des trois derniers jours, le Nasdaq 100 domine les débats tandis que le Russell 2000 déprime :

Une tendance encore plus marquée sur 10 ans, même si les quatre indice sont apporté des gains aux investisseurs :

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais sur une semaine, les investisseurs ont un peu changé leur fusil d'épaule :