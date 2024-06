PARIS, 5 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse mercredi en matinée, rebondissant au lendemain d'une séance dans le rouge liée notamment à la baisse des cours des matières premières en réaction aux annonces de l'Opep+.



À Paris, le CAC 40 prend 0,47% à 7.975,06 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,26% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,52%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,63% et le FTSEurofirst 300 de 0,45%. Le Stoxx 600 avance de 0,44%, tiré notamment par les compartiments du luxe



(+0,49%) et celui des nouvelles technologies (+0,75%).



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,15% pour le Dow Jones , de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,1% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance légèrement dans le vert.



Le rebond en Europe demeure toutefois fragile et la tendance pourrait être volatile alors que seront publiés dans le courant de la séance les indicateurs mensuels sur l'activité des services en Europe et aux Etats-Unis. Le marché attend également un indice d'inflation en zone euro ainsi que l'enquête ADP sur l'emploi américain, prélude au rapport mensuel officiel sur l'emploi du département du Travail prévu vendredi.



Parallèlement à ces statistiques économiques, la Banque du Canada (BoC) devrait amorcer dans l'après-midi sa première baisse des taux, tandis que celle de la Banque centrale européenne (BCE) est attendue jeudi. Concernant la Réserve fédérale américaine (Fed), le rapport Jolts sur les offres d'emploi aux Etats-Unis, qui montre un ralentissement du marché du travail, a ravivé la perspective d'une baisse des taux en septembre, avec une probabilité désormais à 65%, selon le baromètre Fedwatch.



Aux valeurs, Inditex , le propriétaire de Zara, grimpe de 5,03%, les ventes du groupe à taux de change constants ayant augmenté de 12% entre le 1er mai et le 3 juin, ce qui devrait selon JPMorgan "apaiser considérablement les craintes concernant la performance du chiffre d'affaires du deuxième trimestre". Son concurrent H&M avance de 1,8% tandis que l'indice de la distribution progresse de 1,53%.



Centrica chute de 4,183%, l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE, les prévisions du groupe d'énergie étant tout jute conformes aux attentes.



Elekta plonge de 13,27%, en queue du Stoxx 600, le fabricant suédois d'équipements de radiothérapie ayant fait état d'une baisse plus importante que prévu de son bénéfice au quatrième trimestre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)