Selon une analyse de Reuters, les entreprises européennes enregistrent des gains et des pertes considérables sur leurs actions lorsqu'elles publient leurs résultats. Cette tendance est davantage liée à l'influence croissante des fonds spéculatifs sur ce marché de 15 000 milliards de dollars qu'aux perspectives d'activité.

Prenez les 60 premières entreprises de l'indice européen STOXX 600 : lorsqu'elles ont publié leurs résultats au cours de l'année écoulée, les mouvements quotidiens moyens de leurs actions ont été 18 % plus élevés qu'il y a huit ans, comme le montre l'analyse de plus de 120 000 jours de données sur le cours des actions de la société LSEG.

L'étude montre que les variations enregistrées les jours de publication des résultats au cours des 12 derniers mois ont été les plus importantes depuis au moins 2016, par rapport à la moyenne des mouvements quotidiens.

Les raisons de cette hausse de la volatilité sont difficiles à cerner avec précision, mais découlent en grande partie de la domination croissante des fonds spéculatifs qui chassent les tendances à la recherche d'un profit rapide, selon des entretiens avec deux douzaines de traders et d'investisseurs, ainsi qu'un examen de la recherche des courtiers pour les fonds spéculatifs et d'autres investisseurs sophistiqués.

"Vous avez principalement des fonds à court terme qui dirigent le marché", a déclaré Krishna Kumar, directeur de Goose Hollow, un fonds spéculatif macroéconomique. "Ainsi, les participants qui ne sont pas intéressés par les actions pour les cinq prochaines années, mais qui les regardent pour les cinq prochains jours.

Une douzaine d'experts interrogés par Reuters, dont les chefs des opérations sur actions de trois sociétés de Wall Street qui disent contrôler environ un tiers du marché, ont désigné les fonds spéculatifs multistratégies, qui comptent parmi les plus grands et qui poursuivent diverses approches d'investissement sous le même toit, comme l'un des moteurs du phénomène.

L'influence des fonds spéculatifs a été amplifiée par les changements intervenus dans la structure du marché et la composition des investisseurs, qui ont réduit l'éventail des participants et les volumes de transactions, selon les entretiens et les rapports des maisons de courtage.

Les gestionnaires d'actifs à long terme ont déversé des liquidités dans des fonds moins chers qui se contentent de suivre les indices. Et de nombreux investisseurs qui achètent et conservent des titres ont quitté la scène à mesure que la croissance économique européenne s'essoufflait, les données de Lipper montrant plus de 500 milliards de dollars de sorties du marché depuis 2016.

Reuters a analysé la volatilité des cours des actions depuis 2016 afin de recueillir des données depuis le référendum sur le Brexit de cette année-là. Les nouvelles réglementations adoptées depuis le Brexit ont réparti les transactions sur un plus grand nombre de marchés, dont certains sont privés et non transparents, ce qui a réduit les volumes et facilité l'influence sur les prix cotés en bourse.

"Vous vous retrouvez maintenant dans des situations où des choses peuvent vous tomber dessus à l'improviste, comme des mouvements bizarres après la publication des résultats", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef de la société de courtage multinationale Interactive Brokers, qui traite en moyenne 2,4 millions de transactions par jour à l'échelle mondiale. "C'est un environnement difficile pour les actions.

À mesure que les réglementations éloignent l'activité financière du secteur bancaire réglementé, l'influence des fonds spéculatifs s'accroît sur un large éventail de marchés financiers. En mars, l'agence Reuters a rapporté qu'ils investissaient dans le marché des obligations d'État de la zone euro, d'une valeur de 10 000 milliards de dollars.

Interrogé sur les conclusions de Reuters, un représentant du secteur des fonds spéculatifs a déclaré que le secteur jouait un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des marchés.

Jack Inglis, directeur général de l'association professionnelle Alternative Investment Management Association, a déclaré que les fonds spéculatifs "contribuent pleinement à la profondeur, à la diversité et à l'accessibilité des marchés de capitaux et au financement de l'économie de l'Union européenne".

"Ils y parviennent en fournissant des liquidités, en menant leurs propres recherches, en améliorant la gouvernance d'entreprise et en entreprenant des investissements que d'autres investisseurs pourraient être réticents à détenir", a déclaré M. Inglis.

INEFFICACITÉ DES MARCHÉS

Si les fluctuations importantes du cours des actions ne constituent pas nécessairement une menace pour le fonctionnement du marché, elles risquent de déclencher des problèmes plus vastes et d'accroître le coût de la collecte de fonds pour les entreprises, selon les experts.

Les actions qui font partie intégrante de la stabilité financière peuvent être entraînées dans ces mouvements. La crise bancaire de mars 2023 a montré comment une chute soudaine des actions bancaires peut faire des ravages en ébranlant la confiance dans l'institution.

Selon Mark Williams, qui enseigne la finance à la Questrom School of Business de l'université de Boston, "ces variations de prix d'un jour après la publication des résultats sont significatives et révèlent des inefficacités du marché et un risque plus élevé pour les investisseurs".

M. Williams est l'un des six experts du marché, dont quatre universitaires, qui ont examiné les données et l'analyse de Reuters, validant ainsi les conclusions.

Il a averti que l'augmentation de la volatilité pourrait, à terme, faire fuir les investisseurs à long terme.

Deux dirigeants d'entreprises financières cotées en bourse au Royaume-Uni, qui ont requis l'anonymat pour parler franchement de la question, ont déclaré dans des interviews séparées qu'ils voyaient l'augmentation de l'activité à court terme des fonds spéculatifs détourner l'attention des perspectives stratégiques à plus long terme de leurs entreprises.

Tous deux ont déclaré qu'ils avaient vu davantage de fonds spéculatifs axés sur les rendements à court terme assister à leurs journées de présentation.

L'ESMA, l'autorité européenne de surveillance des marchés financiers, n'a pas abordé directement les conclusions de Reuters. Elle a toutefois reconnu que la liquidité, qui mesure le volume des transactions, avait diminué.

L'ESMA a déclaré qu'elle "reste préoccupée par la nervosité persistante et la résilience potentiellement limitée du marché en présence d'une incertitude permanente".

Depuis 2020, le nombre moyen de transactions boursières quotidiennes a chuté de 7 % sur les bourses publiques, car l'activité s'est déplacée vers d'autres lieux, tels que les transactions bilatérales sur les plateformes bancaires et les "dark pools", selon les données de BMLL Technologies, une plateforme technologique qui recueille des données sur les bourses de commerce depuis 2017.

UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE

Reuters a calculé la variation en pourcentage entre les plus hauts et les plus bas enregistrés lors de la première séance boursière suivant la publication des résultats par les 60 sociétés les plus importantes de l'indice STOXX 600. Les jours de publication des résultats ont été retenus car il s'agit d'événements clairement identifiables et comparables d'une entreprise à l'autre.

L'analyse de Reuters a montré que les variations des cours des actions de ces sociétés au cours des 12 derniers mois étaient en moyenne de 5,13 %, contre 4,34 % en 2016, avec une hausse graduelle et constante indiquant une tendance.

L'exception s'est produite entre 2021 et 2022, pendant les périodes de blocage du COVID-19 et lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé les marchés et entraîné des mouvements plus importants.

Steven Novakovic, directeur général du programme CAIA, une qualification professionnelle pour les personnes qui travaillent dans les investissements alternatifs, a déclaré que les résultats de Reuters "montrent une augmentation significative des fluctuations intrajournalières, non seulement sur une période de huit ans, mais aussi par rapport aux dernières années".

Parmi les mouvements les plus importants observés au cours de l'année écoulée figurent les actions du prêteur suisse UBS et du constructeur automobile Ferrari, qui ont enregistré des mouvements quotidiens de plus de 10 % et 12 %, respectivement.

UBS et Ferrari n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Reuters n'a pas pu déterminer la cause de chaque mouvement, mais la volatilité des actions d'UBS après la publication de ses résultats le 7 mai illustre la manière dont les fonds spéculatifs peuvent influencer le marché.

Les résultats du premier trimestre du prêteur suisse ont dépassé les prévisions, entraînant une hausse de 5,7 % de ses actions à l'ouverture.

Mais certains fonds spéculatifs étaient à découvert sur le titre, pariant sur une baisse du cours de l'action, selon une note d'une société de courtage qui achète et vend des titres pour des fonds spéculatifs. Cette note, qui a été montrée à Reuters à la condition que la société de courtage ne soit pas nommée, n'a pas été rapportée auparavant.

Confrontés à des paris perdants, ces fonds ont été contraints d'acheter des actions UBS pour clôturer leurs positions, ce qui a encore alimenté les gains du marché, selon la note du courtier. Il y a eu peu d'achats de la part des traders autres que les fonds spéculatifs.

L'action UBS a bondi de plus de 10 % ce jour-là.

M. Sosnick, d'Interactive Brokers, a également déclaré qu'il avait assisté à une vente à découvert de fonds spéculatifs le 7 mai, affirmant que les paris sur les options concernant l'action UBS étaient révélateurs de leurs positions.

ARGENT À COURT TERME

Les changements intervenus dans la structure des marchés boursiers européens ont renforcé l'impact des transactions des fonds spéculatifs au cours des dernières années, d'après les entretiens et les recherches effectuées par les courtiers.

Goldman Sachs a estimé dans une note client de novembre 2023, consultée par Reuters, que sur les 4 000 milliards de dollars d'actions qu'elle suit en Europe, 41 % sont détenus par des fonds passifs, qui suivent généralement un indice. Cette proportion a pratiquement doublé depuis 2010, selon les données de la banque, ce qui signifie qu'il y a moins d'opérateurs actifs sur le marché.

Les fonds spéculatifs, quant à eux, se développent. Leur exposition nette aux actions de la région a augmenté, approchant des sommets atteints pour la dernière fois en 2010, selon une note de courtage de Morgan Stanley datant de juillet.

En outre, les fonds renforcent leurs paris par l'endettement, ce qui leur confère une puissance de feu financière encore plus importante. Les sommes qu'ils empruntent aux banques ont atteint un niveau record en mai, avant de diminuer légèrement en juin, selon deux notes de Goldman consultées par Reuters.

Parmi les fonds spéculatifs, les fonds multistratégies connaissent une croissance encore plus rapide. Au niveau mondial, les cinq premiers fonds multigestionnaires ont grandi pour superviser 368 milliards de dollars, soit plus du double des 149 milliards de dollars qu'ils géraient en 2018, selon un rapport de Goldman datant de septembre, qui n'identifie pas les fonds.

La capitalisation boursière du STOXX 600 a augmenté d'environ 20 % au cours de la même période.

Ces gros traders modifient leurs portefeuilles d'actions entre deux et quatre fois par an, et parfois plus, ce qui en fait des négociants actifs en actions, ont déclaré deux courtiers dans des banques qui prêtent aux fonds spéculatifs.

Les fonds multi-stratégies comprennent Millennium Partners, Point72, Citadel et Balyasny. Ces fonds n'ont pas souhaité commenter les résultats de l'étude.