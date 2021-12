La Thaïlande saisit $30 millions de méthamphétamine dans des sacs de boxe

BANGKOK, 23 décembre (Reuters) - Les autorités thaïlandaises ont saisi près de 30 millions de dollars de cristaux de méthamphétamine cachés dans des sacs de boxe à destination de l'Australie, ont déclaré des sources officielles jeudi.

Plus de 193 kilos de drogue étaient dissimulés dans 15 ballons de frappe différents, ont indiqué les forces douanières des deux pays lors d'une conférence de presse à Bangkok.

La découverte a fait suite à des soupçons de la douane thaïlandaise quant à l'intérêt d'exporter cet équipement sportif pas particulièrement demandé en Australie.

Lors de l'inspection filmée, la douane a d'abord découpé une longue boîte en carton, puis la couche extérieure rouge d'un sac de frappe pour y découvrir la drogue cachée dans le garnissage.

"L'Australie consomme environ 11 tonnes de méthamphétamine par an", a déclaré le surintendant intérimaire de la police frontalière australienne, Joel Carruthers.

"Il y a donc un marché, et pouvoir l'intercepter à l'étranger dans un pays comme la Thaïlande est une aubaine", a-t-il poursuivi.

Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, la production de méthamphétamine dans le Triangle d'or de l'Asie du Sud-Est — région frontalière entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie — a fortement augmenté ces dernières années. (Reportage Vorasit Satienlerk et Jiraporn Kuhakan; rédigé par John Geddie, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)